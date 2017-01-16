Die Presse: В этом году состоятся переговоры по "брекситу" – и всему будущему ЕС

Об этом пишет Николаус Йильх в статье "В этом году состоятся переговоры по "брекситу" – и всему будущему ЕС", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Неопределенность – одно из самых неприятных ощущений. Дети плачут, когда боятся, что родители их забыли. Молодые люди мучаются вопросом, был ли уместным смайлик в недавнем сообщении. Взрослые не могут успокоиться, когда на работе не окончены крупные проекты, бабушки и дедушки не находят себе места, если дети и внуки недостаточно часто приходят в гости.

Возможно, это связано со страхом перед неизвестным, что избиратели обычно выбирают стабильность. Продолжение статуса-кво. Либо выбирают известное, даже если недовольны одной-двумя деталями.

Поэтому шок был настолько большим, даже огромным, когда летом прошлого года незначительное большинство британцев проголосовали за выход из Европейского Союза. Совершенно неожиданно избиратели нажали красную кнопку. Прочно закрепившийся в течение десятилетий лагерь сторонников ЕС не оправился до сих пор. Сейчас все еще можно услышать аргумент, что за "брексит" голосовали преисполненные страха и отсталые люди. Но выбирают ли преисполненные страха неопределенность? Решаются ли отсталые на величайший политический раскол на протяжении десятилетий?

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Кто осуждает недовольство британцев и стремление людей к переменам, ограждает себя от детального анализа воли избирателей. Есть два человека, которые не могут себе этого позволить: Тереза Мэй и Ангела Меркель.

Во вторник британский премьер произнесет свою программную речь о "брексите". Она представит для обсуждения все темы, опоры ЕС, которые мы знаем и любим. Обсудить предстоит даже общий рынок. Ее слова должны дать понять самому последнему политическому авантюристу в Европе, что Лондон намерен осуществить демократическую волю народа. Без отговорок.

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"Брексит" состоится. ЕС уменьшится, впервые в своей истории. Переговоры будут длительными и сложными. Но они также предлагают шанс. Не только для Соединенного Королевства, а также для других стран Европы, для лидеров ЕС в Брюсселе и канцлера в Берлине.

На фоне переговоров по "брекситу", в трёх важнейших странах ЕС пройдут выборы. Во всех трех странах в избирательных бюллетенях указаны имена, обещающие радикальные перемены: Марин Ле Пен, Герт Вилдерс и Фрауке Петри. Политики, которые могут нанести Европейскому Союзу больший ущерб, чем "брексит". Франция, Нидерланды и Германия по-прежнему остаются странами ЕС.

Что это значит? Что у действующих политиков и партий есть только один шанс. Теперь они должны давать ответы. Они должны устранить трещины в европейском фундаменте – и одновременно реализовать стремление немцев, голландцев и французов к большей автономии.

Ангела Меркель не была бы Ангелой Меркель, если бы давно не поняла это. В своей речи она недавно провела границы между Брюссельским Союзом и полномочиями национальных государств. Существуют важные вопросы, которые можно решить только вместе, такие как политика в сфере миграции и безопасности, заявила Меркель. Но: "Попытка сравнять все, только чтобы соответствовать требованиям общего рынка, не поможет завоевать сердца людей".

В 2017 году, состоятся переговоры не только по "брекситу", но и по будущему всего Евросоюза. Ровно через 60 лет после подписания Римского договора, это также станет возможностью для перезагрузки. Периодом консолидации, в котором мы закрепим достигнутое. Но это также может означать, что мы повернем обратно развитие в тех сферах, где оно зашло слишком далеко.

Не по идеологическим причинам. А потому, что годы неопределенности должны быть окончательно заменены новым, четким курсом. Или мы хотим пойти на риск и увидеть, как вслед за британцами красную кнопку нажмут немцы, французы и голландцы?