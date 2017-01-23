Премьер Британии Мэй 27 января посетит США для встречи с Трампом

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер на первом полноценном брифинге для представителей СМИ, трансляция которого проходила на телеканале CBS News.

Как отметил представитель Белого Дома, сейчас ведется подготовка к первой встрече Трампа и Мэй. Спайсер не стал отвечать, собирается ли Трамп на протяжении текущего года в ответ осуществить государственный визит в Британию.

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"Мы радуемся, что премьер-министр Мэй прибывает в пятницу. Мы ожидаем этого с нетерпением. Я уверен, что дискуссия будет касаться торговли", - сказал Спайсер.

По его словам, пока что нет планов для проведения совместной пресс-конференции Трампа с Мэй, но работа с командой главы британского правительства относительно программы визита будет продолжаться.

Спикер подчеркнул, что Трамп получил звонки от более 80 иностранных лидеров, которые поздравили нового президента с победой на выборах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с которым Дональд Трамп проведет встречу после вступления в должность президента США.