Делегация РФ заявила о "рождении" нового процесса в Астане по сирийскому вопросу

Об этом пишет Reuters.

"Несмотря на то, что много времени тратится на согласование коммюнике, нам удалось родить процесс Астаны", – заявил журналистам росийский представитель.

По его словам, Россия, Турция и Иран, как гаранты соглашения о создании механизма прекращения огня, теперь будут тесно сотрудничать для его реализации.

Также он отметил, что новый формат является дополнением к Женевскому.

"Будут какие-то предположения, что Астана рассматривается как заменитель Женевского процесса. Это не так. - Астана (переговоры) являются дополнением в Женеве", – сказал он, добавив, что другие группы могут присоединиться к этому процессу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, стороны переговоров в Астане договорились противостоять попыткам нарушить режим прекращения огня в Сирии.

Как отмечает "Анадолу", представитель сирийской оппозиции Усама Абу Зейд, который участвует в переговорах в Астане, сообщил, что Россия пообещала противникам режима Башара Асада обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

При этом посол Сирии при ООН Башар аль-Джафари, который возглавлял правительственную делегацию на переговорах в Астане, заявил, что наступление правительственных и союзных войск продолжится, поскольку "террористические группы" контролируют Айн аль-Фиджех, который является основным источником воды для столицы Дамаска.