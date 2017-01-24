Директор ФБР Коми заявил, что Трамп попросил его остаться на должности - СМИ

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, Коми сообщил высокопоставленным агентам ФБР со всей страны, что Трамп попросил его и впредь продолжать руководить главным федеральным правительственным правоохранительным ведомством.

Решение президента США оставить Коми на своей должности может помочь ему избежать еще одной потенциальной жесткой борьбы в процессе утверждения новых кандидатур на высокие должности. Это также сохранит возможность Коми находиться в центре расследования ведомством дел в отношении нескольких партнеров Трампа и их потенциальных связей с российским правительством.

Читайте такжеТрамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

Кроме того, это должно помочь успокоить сотрудников ведомства, которые были встревожены после нескольких беспокойных месяцев острой критики в адрес ФБР и директора Коми в связи с шагами, которые, по мнению многих людей, могли повлиять на результат президентских выборов.

Во время избирательной кампании Трамп резко критиковал ФБР и Департамент юстиции за то, что те не выдвигали уголовных обвинений против Хиллари Клинтон в связи использованием персонального почтового сервера.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года директор ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер-младший согласились с выводами Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о том, что Российская Федерация вмешивалась в избирательный процесс, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу.