Директор ФБР Коми заявил, что Трамп попросил его остаться на должности - СМИ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет оставить на посту директора Федерального бюро расследований (ФБР) действующего руководителя ведомства Джеймса Коми.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
В частности, Коми сообщил высокопоставленным агентам ФБР со всей страны, что Трамп попросил его и впредь продолжать руководить главным федеральным правительственным правоохранительным ведомством.
Решение президента США оставить Коми на своей должности может помочь ему избежать еще одной потенциальной жесткой борьбы в процессе утверждения новых кандидатур на высокие должности. Это также сохранит возможность Коми находиться в центре расследования ведомством дел в отношении нескольких партнеров Трампа и их потенциальных связей с российским правительством.
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Кроме того, это должно помочь успокоить сотрудников ведомства, которые были встревожены после нескольких беспокойных месяцев острой критики в адрес ФБР и директора Коми в связи с шагами, которые, по мнению многих людей, могли повлиять на результат президентских выборов.
Во время избирательной кампании Трамп резко критиковал ФБР и Департамент юстиции за то, что те не выдвигали уголовных обвинений против Хиллари Клинтон в связи использованием персонального почтового сервера.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года директор ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер-младший согласились с выводами Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о том, что Российская Федерация вмешивалась в избирательный процесс, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу.