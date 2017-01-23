Не игрушечное оружие: в Австралии при съемках клипа застрелили актера (видео)

В австралийском Брисбене на съемках клипа хип-хоп группы был смертельно ранен актер. Как сообщает Русская служба ВВС, выстрел был произведен из оружия, предоставленного для съемок.

Съемки проходили около бара Brooklyn Standard в центре города. Как сказал полицейский детектив Том Армитт, для съемки одной из сцен были выписаны несколько единиц огнестрельного оружия. 20-летний актер, имя которого не называется, получил смертельное ранение в грудь и впоследствии скончался.

Члены съемочной группы пытались реанимировать его до прибытия медиков, однако безуспешно, уточнили в полиции.

Пока неизвестно, был ли заряжен пистолет боевыми патронами или имитационными. Неясно также, сколько было произведено выстрелов. Никто больше на съёмочной площадке не пострадал.

Полиция не указывала название группы, но местные СМИ сообщили, что это сиднейский коллектив Bliss N Eso, выступающий в стиле хип-хоп.

Полиция начала уголовное расследование. Ей предстоит установить, при каких обстоятельствах актер получил смертельное ранение.