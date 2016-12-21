Российского посла убил бывший охранник Эрдогана: турецкие СМИ опубликовали фото

Об этом сообщает "Эхо.Москвы" со ссылкой на турецкие СМИ.

Хотя убийца российского посла Андрея Карлова не входил в команду, которая обеспечивала охрану Эрдогана, он участвовал в полицейских операциях по обеспечению безопасности президента.

Кроме того, стала известна еще одна деталь – в ночь попытки госпереворота в Турции — 15 июля – Алтынташ отпросился с работы, сказавшись больным. Чем именно он занимался, неизвестно.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет», полиция выяснила, что 22-летний убийца российского посла на протяжении нескольких дней проводил разведку на месте будущего покушения. В номере его отеля и дома была найдена литература об «Аль-Каиде» и организации ФЕТО, связанной с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

После покушения на российского посла Алтынташ отпустил всех посетителей галереи. Штурм провели двое бойцов полицейского спецназа, которые и застрелили убийцу.

В рамках расследования убийства Андрея Карлова уже были задержаны 13 человек. Примерно половина из них была задержана в родной провинции Алтынташа.