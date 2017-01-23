В Казахстане начались переговоры по Сирии

Как передает радио «Свобода», во встрече принимают участие делегации сирийского правительства и оппозиции.

Переговоры организованы при посредничестве России, Ирана и Турции, наблюдают за их ходом посол США в Казахстане и специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура.

Переговоры в первую очередь направлены на укрепление соглашения о прекращении огня, достигнутого в декабре, и на продвижение процесса урегулирования конфликта в Сирии, который продолжается в швейцарской Женеве. Очередное заседание женевских переговоров назначено на 8 февраля.

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Представители России, Ирана и Турции встретились 22 января, чтобы обсудить проект потенциального соглашения для подписания.

МИД Казахстана отметил, что переговоры за закрытыми дверями должны закончиться в полдень 24 января, после чего планируется итоговая пресс-конференция.