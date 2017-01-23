В США известные республиканцы будут голосовать за назначение госсекретарем Рекса Тиллерсона

В США сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм, известные своей проукраинской позицией, заявили, что будут голосовать за назначение на должность госсекретаря Рекса Тиллерсона, несмотря на его тесные связи с российскими чиновниками, пишет Reuters.

Согласно сообщению республиканцев, они приняли такое решение после "длительных разговоров с Тиллерсоном».

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"Хотя у нас до сих пор есть сомнения из-за его прошлых дел с российским правительством и президентом Владимиром Путиным, мы считаем, что Тиллерсон может быть эффективным защитником интересов США", - говорится в заявлении Маккейна и Грэма.

Как сообщал УНИАН, группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.

Документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.