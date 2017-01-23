В Китае 19 зданий снесли за 10 секунд (видео)
04:28, 23 января 2017Мир
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19 зданий были снесены за 10 секунд направленными взрывами в городе Ухань провинции Хубэй (Hubei), что в центральной части Китая.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает The South Chins Morning Post.
Отмечается, что одновременный снос был осуществлен 21 января в 11:50 по местному времени, для него понадобилось около пяти тонн тротила.
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Чтобы заложить взрывчатку, было проделано около 120 тысяч отверстий.
В результате был снесен ряд многоэтажных жилых домов. На их месте появится современный деловой квартал, в котором. Среди прочего, планируется возвести небоскреб высотой более 700 метров.
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