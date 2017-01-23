В Китае 19 зданий снесли за 10 секунд (видео)

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает The South Chins Morning Post.

Отмечается, что одновременный снос был осуществлен 21 января в 11:50 по местному времени, для него понадобилось около пяти тонн тротила.

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Чтобы заложить взрывчатку, было проделано около 120 тысяч отверстий.

В результате был снесен ряд многоэтажных жилых домов. На их месте появится современный деловой квартал, в котором. Среди прочего, планируется возвести небоскреб высотой более 700 метров.