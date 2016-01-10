В Китае ради дороги снесли работающую больницу (фото)

Как передает BBC, принадлежащая Университету Чжэнчжоу больница №4 пострадала в результате земельного спора.

По данным врачей, ущерб медицинскому оборудованию был нанесен на сумму 600 тысяч долларов.

"(В стене) появилась зияющая дыра. Пациент был до смерти напуган и убежал", - рассказал директор отделения радиологии Лю Чуньгуан, на момент начала сноса осматривавший пациента.

Представитель больницы Юань Фан так прокомментировал снос морга: "Хоронить тела пациентов под обломками крайне неуважительно к покойным".

Этот случай вызвал волну возмущения в Китае, где принудительный снос домов - нередкое явление.

Администрация городского района Хуэйцзи пояснила, что кабинет компьютерной томографии и морг располагались на земле, выделенной для расширения дороги. По утверждению властей, они несколько раз просили больницу самостоятельно снести часть здания, а перед началом сноса эвакуировали пациентов.

Однако больница заявила, что в момент начала сноса в здании было три врача и один пациент. Несколько человек пострадали при попытке остановить снос.

В свою очередь сообщается, что чиновник, отвечавший за работы по сносу зданий в Чжэнчжоу, после инцидента с больницей был уволен.

Городские власти были обвинены в нарушении техники безопасности. Полиция проводит дальнейшее расследование.