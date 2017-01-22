В России предлагают снимать отпечатки пальцев у всех туристов

Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал "Россия 24".

"Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", — сказала Кириллова.

Отметим, что подобные предложения звучали в России на законодательном уровне еще три года назад.