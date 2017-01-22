В России предлагают снимать отпечатки пальцев у всех туристов

03:23, 22 января 2017
Мир
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МВД России прорабатывает вопрос о снятии отпечатков пальцев у всех иностранцев, въезжающих в страну.

МВД РФ прорабатывает вопрос о снятии отпечатков пальцев у иностранцев / info-puh.ru

Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал "Россия 24".

"Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", — сказала Кириллова.

Отметим, что подобные предложения звучали в России на законодательном уровне  еще три года назад.

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Теги: #отпечатки