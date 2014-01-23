В России хотят брать отпечатки пальцев у всех иностранцев

Соответствующий проект документа опубликован на едином портале для размещения информации о подготовке правовых актов, пишет Lenta.ru

У иностранцев, как говорится в проекте президентского указа, будут сканировать отпечатки пальцев всех десяти пальцев рук. В рамках пилотного проекта снимать отпечатки будут в дипломатических миссиях в Великобритании, Дании, Мьянме и Намибии, а также в пункте пограничного контроля московского аэропорта «Внуково». О запуске пилотного проекта российский МИД должен будет уведомить перечисленные государства до 15 июня 2014 года.

Как долго продлится пилотный проект и когда сканирование отпечатков пальцев введут в других странах, в проекте указа не сообщается.

По мнению авторов проекта, данная мера должна позволить «своевременно принять ответные меры в связи с планируемым введением в 2015 году государствами-членами Европейского союза обязательной процедуры снятия отпечатков пальцев российских граждан, обращающихся за визами».

Система сбора биометрических данных (отпечатков десяти пальцев и цифровой фотографии) при получении визы в страны шенгенского соглашения заработала в 2011 году. Первыми странами, в которых ввели такую систему контроля при выдаче виз, стали государства Северной Африки.

В декабре 2013 года в России также приняли закон об обязательной записи отсканированных отпечатков указательных пальцев рук на чипы биометрических загранпаспортов. Снимать отпечатки у всех желающих получить биометрический загранпаспорт начнут с 1 января 2015 года.