"Бешеный пес" генерал Мэттис стал первым за 67 лет высокопоставленным офицером, возглавившим Пентагон

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Washighton Post.

Сенат 98 голосами проголосовал за его кандидатуру, после этого Джеймс Мэттис принес присягу, которую принял вице-президент США Майк Пенс.

После этого он выпустил заявление, в котором обратился не только к армии, но и к спецслужбам, которых назвал "стражами и хранителями безопасности" американского народа.

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Мэттис также обязался сотрудничать с Государственным департаментом по укреплению альянсов США за рубежом, отдельные из которых были раскритикованы Дональдом Трампом ранее.

Джеймс Мэттис стал первым с 1950 года высокопоставленным офицером, который возглавляет Минобороны США.

19 января Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил принял решение рекомендовать кандидатуру Джеймса Мэттиса на должность министра обороны США.

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Напомним, недавно Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законодательный исключение, который позволит отставному генералу Джеймсу Мэттису возглавить Пентагон.

Законодательство США предусматривает, что бывшие военные могут возглавлять Пентагон, но должны уйти в отставку не менее чем за семь лет до вступления в должность.

Джеймс Мэттис ушел в отставку в 2013 году.

Отметим, что во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам Джеймс Мэттис заявил, что политика президента РФ Владимира Путина является одной из ключевых угроз после Второй мировой войны для глобального порядка.