Колумбия планирует начать мирные переговоры с ELN

Об этом в среду, 18 января, заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Однако, предпосылкой начала переговоров является освобождение политика Одина Санчеса, которого повстанцы удерживают уже более восьми месяцев. "Если его не освободят, то переговоров просто не будет", - отметил Сантос.

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В рядах ELN около двух тысяч боевиков, эта организация является второй крупнейшей вооруженной группой в Колумбии после FARC.

Напомним, что в 2016 году президенту Колумбии Сантосу вручили Нобелевскую премию мира за приложения решительные усилия для достижения мира в стране после пяти десятилетий вооруженного конфликта. Война между правительственными войсками и боевиками FARC длилась 52 года. Конфликт привел к гибели более 220 тысяч человек и заставил шесть миллионов колумбийцев покинуть свои дома.