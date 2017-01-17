Лаврову привиделись переодетые в женщин дипломаты США на митингах российской оппозиции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

Лавров заявил, что сотрудники военного аташата американского посольства ездят по РФ на арендованных машинах без дипномеров, так как меньше шансов, что их заметят.

«Ездят они (американские дипломаты) и по Калининградской, по Ленинградской, по Мурманской, Воронежской областям. Замечены были неоднократно в Новороссийске, в Чеченской Республике, вдоль границы с Донбассом, исколесили буквально все - вдоль и поперек. Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа, дипломаты посольства США неоднократно были замечены на митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами», - заявил Лавров.

По его словам, пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием.

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«Несколько эпизодов было с переодеванием американских дипломатов. В том числе мужчина переодевался в женщину, потом в общественном туалете возвращался в изначальный облик. Все это фиксировалось», - утверждает Лавров.

При этом он заявил, что Россия не оказывала давление и не следила за американскими дипломатами в Москве.

«Наверно, любые дипломатические миссии могут поделиться сведениями о том, как им работается в той или иной стране. В период администрации Обамы мы получали жалобы о том, что американское посольство здесь работает в невыносимых условиях, организуется слежка, послу перекрыли кислород, его не принимают никакие российские учреждения. Мы специально разбирались в этой ситуации, она оказалась абсолютно противоположной», - убеждает Лавров.

В то же время он заявил, что спецслужбы США за второй срок Барака Обамы активно осуществляли попытки вербовки российских дипломатов в США.