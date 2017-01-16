Авиакатастрофа под Бишкеком: появилось видео с места происшествия

По словам заместителя руководителя агентства гражданской авиации Кыргызстана Бакита Джунушалиева, который побывал на месте катастрофы, самолет мог разбиться при заходе на второй круг для посадки. Однако, почему самолету не удалось сесть сразу – неизвестно.

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