Авиакатастрофа под Бишкеком: появилось видео с места происшествия
10:07, 16 января 2017Мир
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Турецкий грузовой Boeing 747 потерпел крушение в понедельник вблизи аэропорта Бишкека.
По словам заместителя руководителя агентства гражданской авиации Кыргызстана Бакита Джунушалиева, который побывал на месте катастрофы, самолет мог разбиться при заходе на второй круг для посадки. Однако, почему самолету не удалось сесть сразу – неизвестно.
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В результате падения грузового Boeing 747 погибли 32 человека.
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Новость в сюжете: Авиакатастрофа под Бишкеком