Падение турецкого Boeing-747 на поселок в Кыргызстане: погибли 32 человека

07:34, 16 января 2017
Мир
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32 человека погибли в результате падения грузового Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines на поселок в нескольких километрах от аэропорта ​в Бишкеке.

Погибли 28 жителей поселка, на который упал самолет / Фото twitter.com/TomPodolec

Как заявил министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев, среди погибших - четверо членов экипажа, сообщает агентство 24.kg.

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28 погибших - местные жители. В результате инцидента пострадали еще восемь человек, среди них есть дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Как передает РБК, в правительстве Кыргызстана сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушены 15 домов. В данный момент на место крушения лайнера выехал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Грузовой самолет потерпел крушение в 4:31 по мск. По данным ТАСС, он совершал рейс из Стамбула в Бишкек. РИА Новости в свою очередь сообщало, что лайнер летел из Гонконга.

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Теги: #самолет#крушение#Кыргызстан