Падение турецкого Boeing-747 на поселок в Кыргызстане: погибли 32 человека

Как заявил министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев, среди погибших - четверо членов экипажа, сообщает агентство 24.kg.

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28 погибших - местные жители. В результате инцидента пострадали еще восемь человек, среди них есть дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Как передает РБК, в правительстве Кыргызстана сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушены 15 домов. В данный момент на место крушения лайнера выехал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Грузовой самолет потерпел крушение в 4:31 по мск. По данным ТАСС, он совершал рейс из Стамбула в Бишкек. РИА Новости в свою очередь сообщало, что лайнер летел из Гонконга.