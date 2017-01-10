Меркель заявила о необходимости ускорить процедуру высылки мигрантов

Нападение на Брайтшайдплац 19 декабря требует от Германии "срочных действий, правильных действий", отметила она в понедельник, 9 января, в Кельне на съезде профобъединения "Германский союз чиновников", передает Deutsche Welle.

Глава немецкого правительства подчеркнула, что власть не должна "застрять в обещаниях".

Меркель назвала правильными действия кельнской полиции в новогоднюю ночь. Силовики в ночь на 1 января не пропустили к центру города большую группу молодых людей - выходцев из стран Северной Африки, за что подверглись критике.

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В то же время канцлер подчеркнула, что всех необходимых мер по борьбе с терроризмом в стране должна сохраняться свобода. "Мы выступаем за свободное государство, открытое государство. Мы знаем преимущества жизни в свободной стране перед диктатурой", - заявила она.

Говоря о необходимости ускорить процедуру высылки мигрантов, которым отказали в статусе беженца, канцлер выступила за признание Алжира, Марокко и Туниса "безопасными странами".

По ее словам, правительство в Берлине намерено искать "совместные решения" по этому вопросу. Опыт показывает, что ответственные органы могут гораздо быстрее принимать решение о том, может ли остаться в стране конкретный мигрант, если страна, из которой он приехал, признана безопасной, добавила Меркель.