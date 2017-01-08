Ядерные возможности КНДР представляют "серьезную угрозу" для США - Пентагон

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы пытаемся работать на опережение и мы опережаем это с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип. Так что мы уверены, что сможем защитить себя", - сказал глава Минобороны США.

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Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно "оставаться на шаг впереди Северной Кореи" и быть готовым сбивать запущенные Пхеньяном ракеты в случае, если они "будут направляться к нашей территории или на территорию наших друзей и союзников".

Ранее сообщалось, что по словам главы Пентагона Эштона Картера, Россия ничего не сделала, чтобы помочь победить "Исламское государство" в Сирии и приняла стратегию, которая "явно мешает США" в других странах.

Он также прямо заявил, что российские военные, которые в последние месяцы брали на себя все более активную роль в поддержке президента Сирии Башара Асада, были бесполезны в борьбе с ИГИЛ.