В Афганистане исламисты похитили 13 преподавателей религиозной школы
Боевики группировки "Исламское государство" похитили 13 преподавателей религиозной школы в районе Гаска-Мина в провинции Нангархар.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Атаула Кугуани сообщает Радио Свобода.
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Преподавателей похитили непосредственно во время экзамена, который сдавали студенты.
В заявлении местных властей говорится, что силы безопасности начали операцию по освобождению преподавателей.
Ранее сегодня в той же провинции Нангархар из-за подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли по меньшей мере семеро мирных граждан, среди которых женщины и трое детей.
Комментируя инцидент, МВД Афганистана назвало его виновниками «врагов мира и стабильности». Этот термин афганские чиновники используют для обозначения талибов.
В провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном, есть немало представителей исламистского движения «Талибан». Экстремистская группировка «Исламское государство» также за последние годы укрепилась в восточном Афганистане.