В Афганистане в результате взрыва ранены посол ОАЭ и губернатор провинции

Среди пострадавших есть посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане и губернатор провинции, передает Радио Свобода.

По сообщениям, взрыв произошел во время обеда, который давал губернатор в честь посла и еще нескольких дипломатов ОАЭ.

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Как сказал афганской службе Радио Свобода представитель властей провинции Самом Хпалвак, который сам был на месте происшествия, взрывные устройства, скорее всего, были заложены в диванах.

В Объединенных Арабских Эмиратах Министерство иностранных дел подтвердило ранение посла и еще нескольких дипломатов этой страны, не уточняя, сколько именно.

Ранее во вторник посольство ОАЭ в Афганистане публиковала в твиттере фотографии посла в Кандагаре, где он встречался с чиновниками провинции и принимал участие в церемонии закладки фундаментов будущего приюта.

Ответственность за теракт еще никто на себя не взял.