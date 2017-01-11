В Афганистане в результате взрыва ранены посол ОАЭ и губернатор провинции
В Афганистане в результате взрыва в правительственном доме для приемов в городе Кандагар, центре одноименной провинции на юге страны, погибли не менее 5 человек и ранены еще 14.
Среди пострадавших есть посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане и губернатор провинции, передает Радио Свобода.
По сообщениям, взрыв произошел во время обеда, который давал губернатор в честь посла и еще нескольких дипломатов ОАЭ.
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Как сказал афганской службе Радио Свобода представитель властей провинции Самом Хпалвак, который сам был на месте происшествия, взрывные устройства, скорее всего, были заложены в диванах.
В Объединенных Арабских Эмиратах Министерство иностранных дел подтвердило ранение посла и еще нескольких дипломатов этой страны, не уточняя, сколько именно.
Ранее во вторник посольство ОАЭ в Афганистане публиковала в твиттере фотографии посла в Кандагаре, где он встречался с чиновниками провинции и принимал участие в церемонии закладки фундаментов будущего приюта.
Ответственность за теракт еще никто на себя не взял.