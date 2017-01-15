Британские СМИ сообщили детали жесткого сценария Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 17 января, обнародует детали выхода страны из Евросоюза, передает DW со ссылкой на информацию британских СМИ.

Сообщается, что ее выступление состоится в правительственном здании для особых приемов в центре Лондона.

Глава правительства, как ожидается, объявит жесткий сценарий вывода страны из ЕС.

Подобная стратегия, в частности, будет предусматривать выход Великобритании из единого европейского рынка, что позволит ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран-членов Евросоюза на территории королевства.

Кроме того, Лондон, согласно этому плану, прекратит членство в Таможенном союзе с ЕС и выйдет из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге. Прекращение действия договора о Таможенном союзе позволит британскому правительству начать переговоры о возможном заключении двусторонних соглашений о свободной торговле с такими странами, как США и Австралия.

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По данным издания The Sun, Тереза Мэй продемонстрирует приверженность объявленной ранее формуле "Brexit means Brexit" ("Брексит означает брексит"). Эта формула свидетельствует о категоричность разрыва Лондона с Брюсселем.

Первые практические шаги для реализации изменений на трех указанных направлениях могут быть сделаны уже в течение 75 дней с момента их объявления.

Напомним, в августе 2016 года Тереза Мэй пообещала, что превратит выход страны из состава ЕС в успех и подчеркивала при этом, что "Великобритания не вернется в ЕС через черный ход".

Представитель британского правительства, однако, отвечая на вопрос немецкого агентства прокомментировать подобные публикации, назвал их "спекуляцией".