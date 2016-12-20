Великобритания в начале следующего года представит детальный план Brexit - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

Мэй пообещала в начале следующего года выступить с речью, чтобы очертить правительственный подход относительно выхода из ЕС.

Она также сказала, что намерена придерживаться двухлетней программы выхода из ЕС после инициирования запуска 50 статьи Лиссабонского договора. «Я буду выступать с речью в начале следующего года, чтобы изложить подробнее о нашем подходе и возможностях, которые, по моему мнению, мы имеем как страна для внедрения этого процесса, продвижения по-настоящему глобальной Британии, которая тесно взаимодействует и торгует со всеми странами по всему миру», - заявила Мэй.

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Как сообщал УНИАН, в октябре президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что правительство Великобритании заверило Евросоюз, что запустит в статье 50 Лиссабонского договора, которая регламентирует механизм выхода страны из ЕС, до конца марта следующего года.

23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из ЕС. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия является членом Евросоюза на протяжении 43 лет.