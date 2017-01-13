На Дунае нашли лису, замерзшую в глыбе льда (фото)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Independent.

Животное проломило хрупкий лед на реке Дунай вблизи Фридингена 9 января. Лису обнаружили спустя 4 дня.

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Издание пишет, что местные жители использовали электропилу, чтобы поднять животное на поверхность.

Также отмечается, что на этой неделе в американском штате Коннектикут оленя спасли из замерзшей реки. Согласно данным государственного отдела энергетики и охраны окружающей среды, койоты загнали оленя на тонкий лед, где он провалился в воду.