На Дунае нашли лису, замерзшую в глыбе льда (фото)
17:00, 13 января 2017Мир
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В Германии зафиксировали необычный случай: в замерзшей глыбе льда была обнаружена лиса, которая провалилась в реку и замерзла
В Германии в глыбе льда обнаружили лису / twitter.com/zhirafiki
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Independent.
Животное проломило хрупкий лед на реке Дунай вблизи Фридингена 9 января. Лису обнаружили спустя 4 дня.
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Издание пишет, что местные жители использовали электропилу, чтобы поднять животное на поверхность.
Также отмечается, что на этой неделе в американском штате Коннектикут оленя спасли из замерзшей реки. Согласно данным государственного отдела энергетики и охраны окружающей среды, койоты загнали оленя на тонкий лед, где он провалился в воду.
Фото: twitter.com/zhirafiki
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