В Лондоне определили победителей конкурса на лучшее фото дикой природы (галерея)

Как сообщает ВВС, главную премию фотоконкурса получил американец Тим Ламан за снимок "Кто смел, то и съел", на котором орангутанг взбирается на фиговое дерево. Фотограф сделал этот кадр с помощью дистанционно управляемой камеры, размещенной в кроне джунглей заповедника Гунунг Палунг на острове Борнео в Индонезии. Разумеется, фотографу и биологу пришлось сначала самому карабкаться на самую вершину дерева, чтобы установить камеру.

Приз молодому фотографу достался в этом году 16-летнему Гидеону Найту из Британии за фото "Ворона и луна". Его снимок, сделанный в лондонском парке, запечатлел ворону на дереве, освещенном луной.

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Снимок под названием "Уличный кот", получивший приз по категории "Урбанистика", был сделан индийцем Наяном Ханолкаром на окраине Бомбея рядом с заповедником Санжай Ганди. Леопарды часто появляются ночью на улицах индийских городов, что часто приводит к конфликтам с людьми. Фотографу пришлось потратить четыре месяца, чтобы сделать этот снимок при правильном использовании фотовспышки.

Испанский фотограф Анхель Фитор получил приз в категории "Беспозвоночные" за снимок "Умирающий свет".На нем изображена медуза в лагуне Мар Менор на юго-востоке Испании. Анхель охотился за объектом съемки в течение трех лет.

Снимок итальянца Вальтера Бинотто, на котором видны сережки ореха фундука на севере Италии, получил приз в категории "Растения".

В категории "Фотожурналистика" главный приз получил шокирующий снимок Пола Хилтона под названием "Могила панголинов". Он запечатлел груз из 4 тысяч замороженных ящериц вида панголин, перехваченный при попытке контрабанды из Суматры для использования в китайских и вьетнамских ресторанах.

Также организаторы конкурса отметили фото промышленного пейзажа в Испании. Нефтеперегонный завод постоянно шумит, загазован и залит светом, но если ввсмотреться в снимок - можно увидеть гнездо белых аистов. В левой нижней части снимка видно еще одно гнездо. Эта фотография была сделана Хуаном Гонсалесом Ахумадой перед грозой.

А Сэм Хобсон сделал трогательный снимок лиса в Бристоле. Понадобилось несколько недель, чтобы найти правильное место и завоевать доверие семьи лис, которые в конце концов стали подходить к фотографу. Этот лис полюбил сидеть на стене по вечерам.

Фотоконкурс "Фотограф-натуралист года" был основан в 1965 году журналом "Природа", издававшимся ВВС. Вначале он был посвящен исключительно животным, но с тех пор расширился и включает другие категории, например, пейзажи. В наши дни конкурсом руководит Музей естественной истории в Лондоне, где состоится выставка победивших фотографий.