Брейвик, убивший 77 человек, пожаловался на изоляцию в тюрьме: "Еще больше радикализировался"

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Брейвик во время судебных слушаний не выразил никакого раскаяния за содеянное.

"Последние пять лет я был полностью изолирован... Я сидел в камере 23 часа в день в течение почти 6 лет. В результате я становился еще более странным", - сказал он.

Читайте такжеБрейвик на суде о "плохих" условиях своего содержания по-нацистски вскинул руку (фото)

"Я стал более радикальным, находясь в тюрьме", - добавил Брейвик.

Несмотря на нацистское приветствие, которое он сделал в начале заседания суда, Брейвик заявил, что он сейчас привержен демократии и мирному пути.

Как известно, норвежский суд начал рассмотрение апелляции правительства на предыдущее судебное решение о том, что были нарушены права убийцы Андерса Брейвика, когда его поместили в одиночную камеру и ограничили его передвижения.

В 2011 году Брейвик был признан виновным в убийстве 77 человек. Его приговорили к 21 году заключения за организацию взрыва в Осло и нападения на молодежный лагерь.