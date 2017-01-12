Брейвик, убивший 77 человек, пожаловался на изоляцию в тюрьме: "Еще больше радикализировался"
Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик заявил, что из-за полной изоляции в тюрьме он стал еще более радикальным в своих взглядах.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Брейвик во время судебных слушаний не выразил никакого раскаяния за содеянное.
"Последние пять лет я был полностью изолирован... Я сидел в камере 23 часа в день в течение почти 6 лет. В результате я становился еще более странным", - сказал он.
Читайте такжеБрейвик на суде о "плохих" условиях своего содержания по-нацистски вскинул руку (фото)
"Я стал более радикальным, находясь в тюрьме", - добавил Брейвик.
Несмотря на нацистское приветствие, которое он сделал в начале заседания суда, Брейвик заявил, что он сейчас привержен демократии и мирному пути.
Как известно, норвежский суд начал рассмотрение апелляции правительства на предыдущее судебное решение о том, что были нарушены права убийцы Андерса Брейвика, когда его поместили в одиночную камеру и ограничили его передвижения.
В 2011 году Брейвик был признан виновным в убийстве 77 человек. Его приговорили к 21 году заключения за организацию взрыва в Осло и нападения на молодежный лагерь.