Норвегия подаст апелляцию на решение по делу Брейвика, убившего 77 человек

20 апреля суд в Осло постановил, что Норвегия нарушает Европейскую конвенцию о правах человека в отношении Брейвика.

"Запрет на негуманное обращение с человеком представляет собой одну из основополагающих ценностей демократического общества. Это действует несмотря ни на что - даже когда речь идет об убийцах и террористах", - заявила судья, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеСуд в Норвегии признал условия заключения террориста Брейвика "негуманными"

В первую очередь, Брейвик был недоволен своим одиночным заключением. По его словам, 22-23 часа в сутки он был один, ему не позволяли общаться с другими осужденными, а его контакты с внешним миром сводились к общению с персоналом тюрьмы. По мнению судьи, режим содержания Брейвика отличался от того, как в тюрьме содержались другие заключенные. Суд пришел к выводу, что это дополнительное наказание.

Также Брейвик жаловался на постоянные обыски, в том числе в ночное время и в присутствии женщин-офицеров, и проверку писем. Он был недоволен, что не имеет права на публикацию книг.

По мнению судьи, проверка корреспонденции в этом случае является оправданной.

Решение суда вызвало недовольство у семей жертв Брейвика.

В 2011 году Брейвик был признан виновным в убийстве 77 человек. Его приговорили к 21 году заключения за организацию взрыва в Осло и нападения на молодежный лагерь.

Брейвик на недавнем заседании суда обещал, что будет "до смерти" бороться за идеалы нацизма.