Гарри Каспарову по телефону угрожают «подвалами Лубянки»

С вечера 14 декабря лидер российского Объединенного гражданского фронта (ОГФ), один из организаторов «Марша несогласных» Гарри КАСПАРОВ получает постоянные телефонные звонки с угрозами с неизвестных номеров, утверждают в пресс-службе ОГФ.

По информации пресс-службы, звонящий представляется Василием ЯКЕМЕНКО и говорит Г.КАСПАРОВУ, что "его как предателя Родины ждут подвалы Лубянки".

Также сообщается, что сегодня в течение двух часов такси "Газель" с ростовскими номерами, в которой находилось 7 молодых людей, стояло у ворот дома Г.КАСПАРОВА, перекрывая въезд во двор. После того, как им пригрозили вызвать милицию, неизвестные уехали.

Отмечается, что Г.КАСПАРОВ планировал принять участие в «Марше несогласных» 14 декабря, однако из-за срочной перепланировки акции не успел на нее. Когда Г.КАСПАРОВ вернулся домой, все подъезды к его дому заблокировал ОМОН.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря организованный оппозиционным движением «Другая Россия» «Марш несогласных» был фактически сорван правоохранительными органами. По данным ГУВД Москвы, более 90 человек были задержаны за попытку провести несанкционированный "Марш несогласных" в районе Пушкинской и Триумфальной площадей.