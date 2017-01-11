У Кремля нет компромата на Трампа, - в РФ прокомментировали доклад спецслужб США

В Кремле заявили, что не имеют компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По словам Пескова, документ, в котором говорится о наличии компромата на Трампа является «абсолютной выдумкой».

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютной выдумкой", - заявил он.

Читайте также"Это фэйковая новость" - адвокат Трампа о компромате на будущего президента США

По его словам, компромата нет также на Хиллари Клинтон.

Песков назвал заявления о компромат «абсолютной уткой, фабрикацией и полной чушью».

«Кремль не занимается сбором компромата», - убеждает он.

Песков считает, что заявления направлены на то, чтобы навредить двусторонним отношениям США и России.

Читайте такжеКандидат на пост госсекретаря США оказался акционером "Яндекса" - СМИ

По его мнению, на «фабрикацию таких уток» надо реагировать с юмором.

«Хотя есть и печальная сторона. Действительно, существуют те, кто нагнетает такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать вот это состояние охоты на ведьм. Избранный президент Трамп так и охарактеризовал вот эту фальшивку », - сказал Песков.

Как сообщалось, по данным телекомпании CNN, руководители разведслужб США доложили Трампу о том, что российские спецслужбы собирали на него компромат.

В частности, по данным американской разведки, в отчете говорится о том, что Москва собирала материалы как на демократов и Клинтон, так и на республиканцев и Трампа, но опубликовала лишь ту часть, которую считала нужной.