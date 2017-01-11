Доклад разведки США о кибератаках содержит информацию о наличии у России компромата на Трампа - CNN

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких источников, знакомых с содержанием брифингов, передает РБК.

По данным собеседников телеканала, эта информация была представлена в двухстраничном документе, приложенном к отчету о «вмешательстве России» в выборы США.

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Информация о наличии компромата на Трампа, по данным телеканала, была получена от бывшего сотрудника британской разведки, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Тот, в свою очередь, получил эту информацию от российских источников, отмечает телеканал.

В настоящее время, по данным CNN, ФБР проверяет достоверность этих утверждений.

По информации источников, решение разведки включить эту информацию в доклад, было призвано продемонстрировать, что у России была «информация, потенциально опасная для обеих политических партий, но выпустила она только ту, что нанесла ущерб Хиллари Клинтон и демократам».

Ранее УНИАН сообщал, что разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборах президента Соединенных Штатов.

В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.