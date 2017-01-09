Обама призвал Трампа не путать управление страной с ведением "семейного бизнеса"

Об этом сообщает DW, ссылаясь на агентство dpa.

В частности, Обама рассказывал Трампу о разнице между управлением страной и ведением избирательной кампании.

"Он (Трамп, - Ред.) должен осознать - заняв эту должность и принеся присягу, ты становишься во главе самой большой организации на Земле", - заявил американский президент.

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Он также сказал Трампу, что Белым домом нельзя управлять как семейным бизнесом и что миллиардер-республиканец должен иметь вокруг себя сильную команду.

"Надо иметь уважение к институтам и процессам, чтобы принимать хорошие решения, потому что ты по сути зависим от других людей", - добавил Обама.

Напомним, что 7 января новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал преодолевать мировые проблемы в сотрудничестве с Россией. "Иметь хорошие отношения с Россией - хорошая вещь. Только "тупые" люди сочтут, что это плохо, - написал Трамп в сети Twitter.