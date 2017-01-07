Трамп: "При моем президентстве Россия будет уважать США больше, чем сейчас"

Об этом сам Трамп написал в Twitter.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошая вещь, а не плохая. Только "тупые" люди или дураки думают, что это плохо!", - написал Трамп.

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"У нас и без того есть достаточно проблем в мире. При мне как президенте Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, - продолжил он. - И обе страны, возможно, будут работать вместе для решения некоторых из многих больших и неотложных мировых проблем и вопросов".

Ранее Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США. Ранее Трамп назвал «политической охотой на ведьм» значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.