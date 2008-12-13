Евро-2012 поляки проведут вместе с украинцами - советник Платини

Советник президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ Вильям ГАЙЛАРД опровергает информацию о возможности проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году исключительно в Польше, о чем якобы сказал М.ПЛАТИНИ польской газете Dziennik.

Как передает корреспондент УНИАН, польский канал новостей TVN24 отмечает, что советник «категорически отрицает» возможность проведения Евро-2012 только в Польше.

«Эта информация абсолютная неправдива», - сказал он.

В.ГАЙЛАРД не уточнил, то ли М.ПЛАТИНИ не говорил газете о такой возможности, то ли журналисты его неправильно поняли.

Как сообщал УНИАН, Dziennik в пятницу, 12 декабря, опубликовал интервью с М.ПЛАТИНИ, в котором он допускает возможность проведения матчей Евро 2012 только в Польше в случае, если в Киеве своевременно не будет реконструирован НСК «Олимпийский».

«Другое дело – Киев. Если этот город не успеет со своим стадионом, то существует такая возможность, что Евро состоится только в Польше», - процитировала М.ПЛАТИНИ польская газета.

Глава Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС назвал сообщение о возможности проведения Евро-2012 только в Польше «инсинуациями западных СМИ».

Польский премьер, министр спорта и представители польской Федерации футбола заявили 12 декабря, что планируют провести чемпионат исключительно вместе с Украиной.