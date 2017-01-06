Путин помогал Трампу победить на выборах - правительственная разведка США

Об этом сообщает CNN.

"Мы определили, что президент России Владимир Путин дал поручение повлиять на президентскую кампанию в США 2016 года. Россия намеревалась подорвать общественную веру в демократический процесс США, очернить госсекретаря Клинтон, и нанести ущерб ее результатам как потенциального президента. Кроме того, мы определили, что Путин и правительство России отдали явное предпочтение избранному президентом Трампу", - говорится в докладе.

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В докладе говорится, что Москва использовала разные тактики, пытаясь повлиять на результат.

"Влияние Москвы заключалось в стратегии, которая включает тайные шпионские действия - такие, как киберактивность - с очевидной причастностью российских государственных учреждений, государственных СМИ, сторонних посредников, и платных пользователей соцсетей или "троллей", - говорится в докладе.

(United States Intelligence Community, IC) - собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает озабоченность нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться к мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть".

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «политической охотой на ведьм» значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США, в частности, хакерским нападениям с целью вмешаться в американские выборы.