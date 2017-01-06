Национальную разведку США возглавит Дэн Коутс - СМИ

Бывший сенатор-республиканец 73-летний Дэн Коутс будет назначен на должность директора Национальной разведки США.

Как сообщает Радио Свобода, об этом неофициально заявили прессе двое сотрудников переходной команды избранного президента Дональда Трампа.

Официальное объявление будет сделано до конца недели.

В Сенате Коутс был членом Комитета по делам разведки. В свое время он выступал в поддержку перехвата электронных корреспонденций лиц, подозреваемых в терроризме, и применения к ним при необходимости жестких методов допроса. Президент Джордж Буш-младший направил его послом в Германию.

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Коутс известен как человек, пользующийся авторитетом и среди однопартийцев, и среди демократов. Как заявил один из представителей Демократической партии, "Коутс много знает о Европе и России, и его разногласия с Трампом относительно России вполне вероятны". Имя Коутса вкупе с именами пятью американских законодателей находится в российском списке американцев, которым запрещен въезд в Россию за их поддержку введения американских санкций против российских граждан и компаний, имеющих отношение к аннексии Крыма и российскому вмешательству в дела Украины.

Высокопоставленный сотрудник разведки в интервью Reuters высказал мнение, что Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американским разведсообществом, вызвавшим недовольство избранного президента своим предположением, что выиграть выборы ему помог Кремль.

Директор Национальной разведки является основным советником президента США по вопросам внешней разведки, он координирует действия различных американских разведслужб.