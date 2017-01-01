В сети появилось видео нападения в клубе Стамбула
12:26, 01 января 2017Мир
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На кадрах запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим.
Нападение в Cтамбуле / REUTERS
В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле.
Об этом сообщает "Тасс".
Запись разместил пользователь Twitter Actu17.
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На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения некоторые люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.
На другом видео нападавший запечатлен в самом здании. С оружием в руках он озирается по сторонам, после чего скрывается в одном из помещений клуба.
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