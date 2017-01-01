Число жертв стрельбы в ночном клубе Стамбула достигло 39 человек

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa

Среди погибших - 16 иностранцев, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По данным турецких властей, идентифицировано уже 21 тело.

Отмечается, что сначала преступник застрелил полицейского и еще одного человека перед входом в клуб, а войдя к нему, открыл огонь по собравшимся.

В то же время местные СМИ сообщают, что нападавших, одетых в костюмы Санта-Клауса, могло быть двое. После совершения нападения они могли смешаться с гостями клуба.

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Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в Стамбуле произошла стрельба в ночном клубе. СМИ сообщали, что один из нападавших до сих пор находится в заведении. Кроме того отмечалось, что ранено 50-60 человек.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в результате кровавой стрельбы в ночном клубе.