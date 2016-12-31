В Хельсинки машина въехала в толпу людей на остановке (фото)

В Хельсинки автомобиль выехад с проезжей части и врезался в толпу людей на тротуаре, несколко человек пострадали. Об этом сообщает местное издание YLE.

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После столкновения с людьми машина продолжила движение "на довольно большой скорости", задев семь припаркованных возле метро авто, сообщает полиция.

По данным полиции, водитель наехал на четырех человек, один из которых серьезно пострадал.

По уточненным данным полиции, с 30-летним водителем, наехавшим на пешеходов, вероятно, случился приступ болезни.