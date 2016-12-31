В Хельсинки машина въехала в толпу людей на остановке (фото)
17:38, 31 декабря 2016Мир
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Легковая машина выехал на тротуар в районе станции метро "Сиилитие" в Хельсинки и наехал на пешеходов.
Машина выехала на тротуар и врезалась в людей / YLE
В Хельсинки автомобиль выехад с проезжей части и врезался в толпу людей на тротуаре, несколко человек пострадали. Об этом сообщает местное издание YLE.
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После столкновения с людьми машина продолжила движение "на довольно большой скорости", задев семь припаркованных возле метро авто, сообщает полиция.
По данным полиции, водитель наехал на четырех человек, один из которых серьезно пострадал.
Машина выехала на тротуар и врезалась в людей / YLE
По уточненным данным полиции, с 30-летним водителем, наехавшим на пешеходов, вероятно, случился приступ болезни.
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