Глава Палестины обещает признать государство Израиль

08:47, 22 сентября 2006
Мир
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Заявление прозвучало на сессии Генассамблеи ООН

Глава Палестинской автономии Махмуд АББАС заявил, что новое правительство национального единства намерено отказаться от насилия и признать государство Израиль.

Как передает радио «Свобода», заявление прозвучало на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В новый кабинет - наряду с представителями экстремистской группировки ХАМАС - должны войти члены умеренного движения Фатх, возглавляемого М.АББАСОМ.

 

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