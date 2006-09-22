Глава Палестины обещает признать государство Израиль
08:47, 22 сентября 2006Мир
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Заявление прозвучало на сессии Генассамблеи ООН
Глава Палестинской автономии Махмуд АББАС заявил, что новое правительство национального единства намерено отказаться от насилия и признать государство Израиль.
Как передает радио «Свобода», заявление прозвучало на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В новый кабинет - наряду с представителями экстремистской группировки ХАМАС - должны войти члены умеренного движения Фатх, возглавляемого М.АББАСОМ.
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