CNN рассказал о первых ответных решениях России на новые санкции США
Москва после заявления о введении США антироссийских санкций предприняли первые ответные меры.
Об этом CNN сообщил представитель американских властей.
Первый ответный шаг России был сделан в четверг, когда российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве. "Таким образом, российское правительство закрывает американцам и другим иностранцам допуск в школу, в которую ходят дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ США опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы
По данным источника телеканала, также принято решение закрыть доступ к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору.
Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр, а также 6 физлиц.
Reuters также сообщает, что Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.