CNN рассказал о первых ответных решениях России на новые санкции США

Об этом CNN сообщил представитель американских властей.

Первый ответный шаг России был сделан в четверг, когда российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве. "Таким образом, российское правительство закрывает американцам и другим иностранцам допуск в школу, в которую ходят дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады", - сказано в сообщении.

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По данным источника телеканала, также принято решение закрыть доступ к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр, а также 6 физлиц.

Reuters также сообщает, что Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.