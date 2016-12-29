Полиция выпустила из-под стражи выходца из Туниса, ранее подозреваемого в связях с берлинским террористом

17:15, 29 декабря 2016
Мир
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Выходца из Туниса, которого подозревали в связях с террористом Анисом Амри, выпустили из-под стражи.

Свечи в память о жертвах теракта / REUTERS

Немецкая полиция освободила задержанного по подозрению в причастности к нападению на рождественскую ярмарку в Берлине, жертвами которой стали 12 человек. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Как сообщалось, 40-летнего тунисца взяди под стражу накануне. Его подозревали в связи с 24-летним Анисом Амри, также уроженцем Туниса, который на 19-тонном грузовике, въехал в толпу людей 19 декабря.

Представитель прокуратуры сказал, что задержанного больше не подозревают в контактах с Амри, поэтому он освобожден из-под стражи.

По данным немецких средств массовой информации, автоматическая тормозная система, сработавшая в грузовике, который использовался для нападения, позволила спасти от гибели многих посетителей мероприятия. Она сработала после удара о первый же ларек на рынке.

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Позже полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта.

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Теги: #теракт#Берлин