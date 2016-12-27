Теракт в Берлине: поляк в кабине грузовика мог быть живым во время теракта

Водитель грузовика, который въехал в толпу людей в центре Берлина вблизи рождественской ярмарки, предположительно был застрелен в голову. Об этом сообщает DW.

Издание отмечает, что водитель, которого было найдено на пассажирском кресле, по национальности поляк. 19 декабря он ждал на складе в Берлине разгрузки стали, когда грузовик угнали.

"Вскрытие показало, что Лукаш Урбан был застрелен выстрелом в голову между 15:30 и 17:30 по местному времени в день нападения грузовика на берлинской рождественской ярмарке", – говорится в сообщении. При этом также отмечается, что водитель подвергся значительной потери крови, когда в него стреляли и наносили ножевые ранения.

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В то же время некоторые СМИ допускают, что поляк мог быть живым в тот момент, когда подозреваемый Анис Амри направил 40-тонный грузовик на рождественскую ярмарку.

"Врачи сообщили, что Урбан мог быть в сознании и находился на пассажирском сидении во время нападения. Следователи считают, что он, возможно, схватил руль во время атаки, чтобы изменить направление грузовика и предотвратить еще большим жертвам", - говорится в статье издания.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Позже полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта.