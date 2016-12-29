Россию могут отключить от мирового интернета

Об этом он заявил в интервью RT.

"Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - сказал он.

По его словам, в проекте закона о регулировании российского сегмента интернета (рунета) речь идет о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России.

«Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Это плохо, но, если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда», - заявил он.

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Клименко привел пример, как оккупированный Крым отключили от работы сервисов Google и Microsoft. По его словам, высока вероятность "тектонических сдвигов" в отношениях с Западом в сторону ухудшения.

"Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили о появлении в России закрытого "интернета". Внутри военной сети развернут электронный почтовый сервис, по которому разрешена передача секретной информации, включая документы с грифом "Особой важности".