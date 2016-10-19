СМИ сообщили о появлении в России закрытого "интернета"

В России развернули военный интернет —коммуникационную систему под официальным названием "Закрытый сегмент передачи данных". Об этом со ссылкой на представителя минобороны РФ пишут "Известия".

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По информации издания, военная сеть не соединена с глобальным интернетом, а все компьютеры, подключенные к ней, защищены от подключений несертифицированных флешек и внешних жестких дисков. Внутри военной сети развернут электронный почтовый сервис, по которому разрешена передача секретной информации, включая документы с грифом "Особой важности".

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что частично инфраструктура военного интернета развернута на арендованной инфраструктуре "Ростелекома", а местами на собственной распределенной инфраструктуре Минобороны РФ, которая не подключена к глобальному интернету.

"Как и в глобальной Сети, в военном интернете есть свои сайты. Основной ресурс сети доступен по адресу mil.zs. На нем создано множество доменов третьего уровня, напримерdomain.mil.zs. Смотреть эти сайты можно через компьютеры (работают на операционной системе МСВС — мобильной системе Вооруженных сил РФ), которые сертифицированы службой защиты государственной тайны, также известной как Восьмое управление Генштаба", - говорится в статье.

Отмечается, что в каждой военной части стоят серверы, которые шифруют информацию, разбивают по нескольким пакетам и передают дальше. Доступ в серверные помещения строго ограничен.