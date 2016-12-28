В России возбудили уголовное дело после видео с давившими медведя вахтовиками в Якутии

10:07, 28 декабря 2016
Мир
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Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры  жестокой расправы над бурым медведем.

Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр / скриншот

27 декабря 2016 года следователи установили, что транспортные средства – автомашины «Урал»,  на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Республики Саха (Якутия).

По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые  осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района  республики.

Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр.

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В рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, виновных в произошедшем.  

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, накануне у сети появилось видео, как в Якутии мужчины на «Уралах» задавили медведя. По данному факту была начата проверка.

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