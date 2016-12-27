Экс-генерал НАТО описал вероятный сценарий Третьей мировой: РФ за считанные часы захватывает часть Украины и страны Балтии

НАТО и Россия близки к войне, по словам генерала. В своей книге он пишет, что НАТО окажется неспособным быстро реагировать на молниеносные действия России, а Москва может поставить мир перед угрозой ядерной войны, передает Голос Америки.

Ширрефф был заместителем Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, вторым по рангу военнослужащим НАТО, с 2011 по 2014 год. До этого он был командиром Объединенного корпуса быстрого реагирования НАТО.

Ширрефф пишет свою книгу в духе популярного боевика, наполненного типичными героями и военным жаргоном. Но он настаивает на своей точке зрения. Он говорит в предисловии: "Это не выдумка. Это пророчество на основе фактов, очень тесно смоделировано по образцу того, что я знаю, основываясь на моем положении как военного инсайдера на самом высоком и наиболее поинформированном уровне".

Читайте также"Россия размахивает шашкой": эксперт оценил вероятность открытого конфликта НАТО и РФ

Книга Ширреффа начинается с российского вторжения в Украину. Российская армия несется на запад от Донецкой и Луганской областей до Крымского полуострова, уже захваченного Россией в 2014 году. Это завоевание занимает три дня для России, приносит ей половину Украины, а также, поскольку Украина не является членом НАТО, не вызывает никакого ответа НАТО.

Через несколько часов, в то время как НАТО до сих пор спорит о том, кто потерял Украину, Россия движется против балтийских стран.