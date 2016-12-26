В Турции за неделю задержали более 1600 подозреваемых в причастности к путчу и терроризму

Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает агентство dpa со ссылкой на министерство внутренних дел Турции, пишет Deutsche Welle.

Согласно этой информации, 516 задержанных находятся в следственных изоляторах.

Спецоперация, которая проводилась в течение последней недели, была направлена преимущественно против подозреваемых в связях с движением Фетхуллаха Гюлена - исламского проповедника, который живет в США, и на которого Анкара возлагает ответственность за провальную попытку путча летом 2016 года.

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Как сообщили в МВД Турции, в рамках антитеррористической операции были выданы ордера на арест 426 подозреваемых сторонников движения Гюлена, а также 78 ордеров в отношении подозреваемых в связях с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которую в Турции считают террористической организацией. Еще 12 ордеров выданы на задержание 12-ти человек, которых обвиняют в связях с террористической организацией "Исламское государство", отмечает агентство Reuters.

Кроме того, во время боев со сторонниками РПК были убиты четыре "террориста" и задержаны пять человек, заявило турецкое министерство внутренних дел. Также в ведомстве сообщили, что задержаны 1960 нелегальных мигрантов, из них 419 - на море, по 13 из которых были выданы ордера на арест. Также задержаны 29 подозреваемых перевозчиков нелегалов.