Авиакатастрофа Ту-154: понедельник объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.

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Об этом, как передает телеканал «Дождь», заявил журналистам президент Владимир Путин.

Самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймім" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

На данный момент на месте крушения самолета возле Сочи уже обнаружены тела 12 погибших. Поисковая операция продолжается.