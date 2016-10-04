Что потребовал Путин от США в обмен на плутоний: эксперты оценили потери России от санкций

Также глава РФ требует компенсировать России ущерб от санкций и даже ее собственных контрсанкций, передают Ведомости.

Из-за финансовых санкций Россия со второй половины 2014 года недополучает $280 млрд притока капитала, потери чистого притока – $160–170 млрд, в том числе прямых инвестиций – $85 млрд, посчитали Евсей Гурвич и Илья Прилепский из Экономической экспертной группы (ЭЭГ).

"Влияние санкций не только прямое: фактически они коснулись всех российских компаний и банков. Сокращение прямых иностранных инвестиций, снижение возможностей для займов, уменьшение притока капитала на рынок госдолга увеличивают эффект санкций примерно втрое, посчитали Гурвич и Прилепский. В 2015 г. прямые инвестиции в Россию сократились в сравнении с 2013 г. на порядок – до $6,5 млрд против $70 млрд", - говорится в сообщении.

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По оценке экспертов Центробанка, санкции тормозят ВВП на 0,5–0,6 п. п. в год, экспертов ЭЭГ – на 0,4–0,6 п. п. Влияние санкций также было усилено падением цены нефти.

Влияние суммарного эффекта санкций и контрсанкций МВФ оценивал в 1–1,5 п. п. роста ВВП России в год.

По оценке Минэкономразвития РФ, за два года действия продовольственного эмбарго цены на продовольствие выросли более чем на 30%, опередив инфляцию в 1,2 раза. Импортозамещение пока сопровождается ростом цен и оплачивается потребителем.

Ранее сообщалось, что Путин может возобновить действие договора между РФ и США об утилизации плутония, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих санкций, в том числе "потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".