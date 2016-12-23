Подозреваемый в осуществлении теракта в Берлине застрелен в Милане – СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности.

Итальянский министр внутренних дел проведет пресс-конференцию в 10.45 утра по местному времени, говорится в сообщении министерства.

На сайте итальянского журнала Panorama опубликовано короткое видео стрельбы, которая произошла до рассвета.

Амри также был зафиксирован на камеру на регулярном полицейском посту у мечети в берлинском районе Моабит рано во вторник через несколько часов после нападения, сообщает телеканал общественного вещания в Германии.

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В то же время, в Дании он сообщил, что в городе Ольборг он увидел человека, который по описанию похож на мужчину, которого подозревают в убийстве 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине, говорится в сообщении датской полиции в твиттере в пятницу.

Немецкие следователи считали, Амри «залег на дне» в Берлине, поскольку он, вероятно, ранен и не хотел привлекать к себе внимание, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.

При этом, как отмечает немецкое издание spiegel.de со ссылкой на итальянскую газету Ansa, подозреваемый в теракте в Берлине был остановлен итальянской полицией в Милане около 3:00 ночи на севере Милана. Полиция потребовала у него документы, в ответ на это Амри прокричал "Аллах Акбар" и выстрелил в сторону полиции. Полицейские открыли огонь и смертельно ранили предполагаемого террориста.

Также сообщается, что у подозреваемого при себе был билет на поезд во Францию.

В свою очередь немецкая прокуратура пока не подтвердила данную информацию.

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Как сообщал УНИАН, полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который мог управлять грузовиком, который въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро.

Приметы подозреваемого следующие: рост - 178 см, вес - около 75 кг, волосы черные, глаза карие. Полиция предупреждает, что Амри может быть вооружен и опасен.